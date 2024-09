Borsa | Milano migliora +03% si restringe lo spread

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) All'indomani della Bce e in attesa oggi della dato sulla produzione industriale europea i listini del Vecchio Continente si muovono senza slancio. In vista del taglio dei tassi anche da parte della Fed la prossima settimana si apprezzano i titoli di Stato a fronte dei rendimenti in calo e loBtp-Bund sia 137,5 punti base col decennale italiano che rende il 3,51%. Alladi(+0,3%) Amplifon recupera le recenti perdite e si porta in cima al podio (+1,32%), seguita da Brunello Cucinelli (+0,96%) e Diasorin (+0,83%). Resta positiva Tim (+0,67%) all'indomani de lrally legato alla promozione da parte di Bank of America. Pesante invece Nexi (-2,78%), male Leonardo e Fineco in calo rispettivamente dello 0,97% e dello 0,59%.