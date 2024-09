Bitget ha acquisito 17 milioni di utenti ad agosto | dati salienti del rapporto mensile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) VICTORIA, Seychelles, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE), società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha condiviso il suosulla trasparenza per il mese di2024. Il documento mostra una crescita significativa del numero di, che aumenta di 1,72di unità nonostante le difficili condizioni di mercato. Il mercato delle criptovalute ha subito un forte calo, con Bitcoin che è sceso sotto i $50.000.ha dimostrato tuttavia una buona resilienza, integrando nuove funzionalità e promuovendo iniziative strategiche. Uno dei principali successi è stata l'integrazione di Apple Pay e Google Pay per consentire aglidi convertire la moneta fiat in criptovaluta.