Bisoli stavolta avversario | Una gara particolare

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Questa non sarà per me una partita normale perché in fondo al mio cuore c’è qualcosa del Cesena". Non poteva essere diversamente per Pierpaoloche satsera torna proprio dove ha scritto la storia, dove è stato l’allenatore più vincente con due promozioni in A e una B. "Ma adesso – ha proseguito il tecnico, ieri, alla vigilia del derby – sono l’allenatore del Modena, mi sono calato in questa realtà con entusiasmo e per rispetto ai tifosi gialloblù dovrò dare il massimo. Cesena rappresenta qualcosa di. Vivo lì, dove ho ottenuto tre promozioni e ne aggiungo un’altra che è stata molto di più di una salvezza, penso di avere fatto qualcosa di positivo. Poi mi lego alla squadra che alleno e dovrò dare tutto per vincere questa partita, come faranno loro.