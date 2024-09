Benefici per l' ambiente e il sistema nervoso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Avete mai fatto caso quante volte ci si ferma in presenza di un semaforo rosso e nell'altro senso di marcia non passa nessuno? In tema di fluidificazione del traffico non sarebbe il caso, tra i tanti interventi di dubbia utilità , prevedere l'installazione di sensori intelligenti? Fulvio Borghi