Bellezza e design si incontrano a Salerno | Prezioso Casa ospita la sesta tappa di Ragazza We Can Dance

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lo store salernitano disi è trasformato in una passerella d’eccezione per l’evento diWe Can”. Gli ambienti del negozio, illuminati per l’occasione con giochi di luce soffusa, hanno creato un’atmosfera unica, in cui l’avvenenza delle ragazze ha risaltato in