Beko sciopero e presidio a Siena | Vogliamo risposte e garanzie

(Di venerdì 13 settembre 2024)di due ore tra la fine del primo e l’inizio del secondo turno edavanti alla fabbrica. Hanno incrociato le braccia e gridato la loro preoccupazione i 299 lavoratori dello stabilimento senese diEurope, dove ieri è iniziata la “stagione della mobilitazione“. A fronte dell’improvvisa chiusura di due siti produttivi in Polonia e del trasferimento della produzione in Turchia, è scattata la protesta per le ripercussioni che tali provvedimenti avranno sul territorio nazionale. In attesa di un nuovo incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy, alla luce del "silenzio assordante" opposto dalla multinazionale alle ripetute richieste di condivisione del piano industriale presentate dai sindacati, ieri la produzione si è fermata in tutti i cinque stabilimenti italiani.