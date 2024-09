Be Symboolic | innovazione nel cuore della Pubblica Amministrazione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 settembre 2024) La partnership tra Alé Comunicazione einaugura una nuova era per l'intelligenza artificiale nei settori maggiormente critici Dalla partnership tra Alé Comunicazione enasce un nuovo verticale che permetterà di portare l’Intelligenza Artificiale generativa all’interno di settori particolarmente critici e di molte divisioni nazionali, in modo integrabile nelle infrastrutture IT