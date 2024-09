Aziende dal rispetto dell’ambiente alla sostenibilità sociale Così cambia il volto delle imprese di oggi e di domani

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dal well being del personale nelleal benessere della cittadinanza nei luoghi in cui l’azienda è insediata e lavora; daziendale, e quindi dalle buone pratiche per ridurre l’impatto aziendale,progettualità affinché leoffrano ai dipendenti - ma più in