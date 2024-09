Autostrada A12 chiude lo svincolo Civitavecchia Sud | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Roma, 13 settembre 2024 – Sulla A12 Roma-, per consentire lavori di manutenzione di portali segnaletici, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lodisud, in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.