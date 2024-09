Auto prende fuoco davanti al supermercato | fiamme e paura in paese

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Davvero una mattinata da incubo per una giovane donna di San Felice del Benaco: la sua Mercedes ha presomentre guidava per andare al lavoro. Lei è riuscita a salvarsi, per fortuna: allarmata dai rumori provenienti dal cofano, ha accostato ed è scesa prima che ledivampassero e una