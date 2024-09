Auto parcheggiata in centro svanisce nel nulla | E’ tornata in azione la banda delle Fiat Panda?

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nella tarda serata di ieri unain una via deldi Agrigento è svanita nel. Il proprietario, appena si è accorto che la sua macchina non c’era più ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Polizia e carabinieri si sono sguinzagliati sul territorio per