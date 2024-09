Assegnati gli IgNobel 2024 | premiate le ricerche scientifiche più folli e da ridere che però fanno riflettere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gli, i premi che celebrano lepiù bizzarre e divertenti, sono tornati anche nelper la loro 34esima edizione. Questi riconoscimenti, noti per "farprima epoi", continuano a stupire e intrattenere il pubblico con scoperte insolite ma sorprendentemente rilevanti. Le categorieQuest'anno, le categorie degli Ig Nobel hanno spaziato dalla fisica alla medicina, passando per l'economia e la letteratura. Ecco i vincitori più interessanti: Fisica: il gatto liquido Il premio per la fisica è andato a un team di ricercatori francesi per il loro studio sulla fluidità dei gatti. Hanno dimostrato matematicamente che i felini domestici possono essere considerati sia solidi che liquidi, data la loro capacità di adattarsi a qualsiasi contenitore.