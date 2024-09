Arrestato latitante salentino ritenuto esponente di un clan Polizia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alle prime luci dell'alba di oggi, nell'ambito di un'articolata attività investigativa incardinata presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, agenti delladi Stato della Squadra Mobile e della Sisco di Lecce, insieme a personale della Sezione Tecnologie Applicate alle Investigazioni del Servizio Centrale Operativo, hanno tratto in arresto ilGiovanni Parlangeli, 43enne pregiudicato,apicale delmafioso Tornese-Padovano. Il, irreperibile dal maggio 2023, è destinatario di misura cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato, tra gli altri, del reato di associazione mafiosa.