Argine alla crisi di iscrizioni al liceo classico Fondazione InCaSa | incontri e borse di studio

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il rischio, per l’anno scolastico di cui è imminente l’avvio, è stato in qualche modo sventato. Ma per il prossimo? Parliamo della ’di vocazioni’ che ha colpito, a Sarzana come un po’ in tutta Italia, la formazione umanistica e che si è manifestata con il pesantissimo calo di nuovi studenti registrato dal locale. Per il quale si è temuta una letale agonia.fine, una prima classe è stata formata, la continuità di questo presidio formativo, ufficialmente costituito in città nel 1941, è per ora assicurata. Occorre però scongiurare che l’emergenza permanga o, peggio, si aggravi, in vista della nuova tornata di pre-che si aprirà a gennaio per l’anno scolastico 2025-2026.