Apre il Teatro di Corte nella Reggia di Caserta | ecco le date

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLadischiude il suo patrimonio al pubblico. Per tutto l’autunno e l’inverno ildisarà aperto, quasi, tutti i giorni! Il Museo del Ministero della Cultura, bene Unesco, nonostante la gravissima carenza di personale, consentirà ai propri visitatori di ammirare il gioiello del Palazzo reale progettato e realizzato da Luigi Vanvitelli con orari e modalità più estese del consueto. Ildisarà aperto (fatta eccezione per le giornate di gratuità in cui sarà chiuso): dal 1° al 31 ottobre 2024, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 – con ultimo accesso alle 12.45 – e il sabato e la domenica (grazie alla collaborazione del Touring Club Italiano) dalle 10 alle 13 – con ultimo accesso alle 12.