Appalto in famiglia Emiliano casca dal pero

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il governatore della Puglia dice di non sapere nulla sulla commessa da 41.000 euro alla ditta dei fratelli per il rinnovo del mobilio in Regione. E si affretta a specificare che non ha «alcuna partecipazione» nell’azienda. Ma tra i suoi emerge grande imbarazzo.