Anticipazioni Endless Love la puntata di oggi 13 Settembre 2024

(Di venerdì 13 settembre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi13Vildan è distrutta per la morte del figlio, ma va avanti grazie all’idea che presto avrà un nipote. Zeynep si risveglia in una stanza di ospedale. La sua unica preoccupazione è quella di ritrovare la sua borsa, ma riceve subito una notizia che la sconvolge. Anche Emir si riprende dopo l’ultima operazione che ha subito e scopre che il ritorno alla vita di tutti i giorni non sarà facile.