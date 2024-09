Another World il nuovo singolo dei Meduza insieme a Hayla

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Ildeiè la collaborazione tra il trio dei record e l’emergente– cantante nominata ai Grammy – in quello che promette essere il culmine esistenziale del match tra suoni elettronici e vocalità, “”, fuori oggi venerdì 13 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Island Records (Universal).“” è un omaggio alle emozioni eteree e viscerali che la musica può suscitare. La fase iniziale del cantato si armonizza con i suoni guidando il ritmo del disco prima che la potente voce diattiri l’ascoltatore. I synth grintosi richiamano l’euforia dei dischi forgiati negli anni seminali della musica dance e si uniscono al marchio sonoro deiprima chee il beat si fondano verso “”.