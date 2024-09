America’s Cup Luna Rossa sfiderà American Magic in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 -Prada Pirelli. Infatti avendo terminato i Round Robin prima in classifica, il Team Ineos Britannia ha scelto come avversaria nelle semifinali gli svizzeri di Alinghi. Di conseguenza l'AC75 italiano, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, si troverà ad affrontare il il team velico statunitense del New York Yacht Club, sempre battuto fin qui: una volta nei "preliminari" e due nei Round Robin. Le semifinali si disputeranno al meglio delle cinque regate dal 26 settembre. La finale della Louis Vuitton Cup sarà al meglio dei sette match race. Poi la vincente della competizione riservata agli sfidanti parteciperà dal 12 ottobre, sempre a Barcellona, alla 37esima America's Cup, contro il defender Emirates Team New Zealand.