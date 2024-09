Alimenti | Gb da ottobre 2025 vietati spot junk food in Tv fino alle 21

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il governo britannico ha confermato che a partire dal primodelentrerà in vigore il divieto di trasmettere in Tv prima delle 21 pubblicità sul, il cibo spazzatura. Il provvedimento, volto a contrastare l'obesità infantile, sarà accompagnato dal divieto assoluto dionline a pagamento di cibi non salutari, riporta la