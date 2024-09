Addio a Chad McQueen il figlio di Steve e attore in Karate Kid morto a 63 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 13 settembre 2024) Èa 63della leggenda di Hollywoode anche lui. Era famoso per aver interpretato “Dutch” nel filmKid. Ne ha dato notizia la famiglia con una breve lettera inviata alla rivista statunitense Variety. «Con il cuore pesante comunichiamo la morte di nostro padre- hanno scritto i figli Chase e Madison, insieme alla madre Jeanie – Il suo incredibile viaggio come padre affettuoso per noi insieme alla sua incrollabile dedizione verso nostra madre, davano l’idea della sua vita piena di amore e devozione».era rimasto ferito in una caduta nel 2020 e non si era mai ripreso del tutto. DaTale padre, talepiù o meno. Il padrea soli 50in seguito a un’operazione per rimuovere un tumore, era diventato famoso negli60 con I magnifici sette e La grande fuga.