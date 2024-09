5 Oktoberfest a Camogli con birra prodotti bavaresi e serate musicali

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arriva ala 5^ edizione dell': una festa a tuttaorganizzata dal Bar Trattoria Cafe Photo in via XX Settembre e dall'Associazione Culturale San Fortunato. Appuntamento venerdì 20 e sabato 21 settembre per una serata ispirata al celebre evento bavarese, con