X Factor 2024 Jake La Furia tranquillizza Manuel Agnelli furioso | È offensivo per la mia anima A chi l' ha detto

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 12 settembre 2024) Alle Audizioni di "X", il talent show in onda su Sky Uno e in streaming su Now TV giovedì 12 settembre, si presentano i Dimensione Brama, un gruppo composto da ben 7 persone, che hanno portato sul palco la cover di "Love will tear us apart". Vediamo insieme cosa è accaduto dopo