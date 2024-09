Wta Monastir 2024 slitta l’inizio di Bronzetti-Li causa pioggia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arriva laa posticipare per il momentodegli incontri del WTA 250 di. In Tunisia si doveva partire alle ore 17:00 italiane con gli ottavi di finale, ma per ora lo start è posticipato in attesa che ci sia un miglioramento delle condizioni meteo. C’è quindi da aspettare anche per vedere all’opera la nostra Lucia, programmata com 1°match contro la statunitense Ann Li. Wtadi-LiSportFace.