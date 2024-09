WTA Guadalajara è il giorno delle sorprese | fuori Collins e Azarenka ok Trevisan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Giornata per certi versi shock quella che ha aperto gli ottavi di finale del WTA 500 diin Messico. A partire dal ritiro di Vikasul punteggio di 6-2 3-0 sotto contro la russa Kamilla Rakhimova: non sembravano esserci veri e propri problemi fisici per la bielorussa che è incappata in una giornata particolarmente negativa. Rakhimova che affronterà Camila Osorio: la colombiana in tre ore e un quarto di battaglia batte la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 7-6(5) 6-7(2) 7-5 in un match che ha dell’incredibile per l’andamento del terzo set: la numero 42 del mondo era avanti 5-0 e da lì in avanti ha raccolto cinque punti, perdendo sette giochi consecutivi e cedendo così il terzo set.