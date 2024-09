Von der Leyen Macron e i rischi del montessorismo politico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di gioved√¨ 12 settembre 2024) Comunque si concluda, il tentativo di Ursula von derdi offrire un ruolo di peso a Raffaele Fitto nella nuova commissione, vicepresidenza esecutiva e importante portafoglio economico, nonostante il precedente voto contrario di Fratelli d‚ÄôItalia, √® anche un segnale su equilibri di potere che si vanno assestando in forme impreviste. Sul Foglio, David Carretta scrive che in pochi credono davvero alle minacce dei socialisti e che Fitto, nella peggiore delle ipotesi (peggiore per lui, s‚Äôintende), dovrebbe temere pi√Ļ per le deleghe che per il ruolo di vicepresidente. Ma questa vicenda √® solo un pezzo di una partita pi√Ļ grande.