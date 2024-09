Violenze in ospedale Schillaci Sì ad arresto in flagranza differita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo partecipato a un’importante riunione con il sottosegretario Gemmato e con tutti gli ordini professionali sanitari. Noi siamo interventi da subito su questo problema annoso della sanità italiana. Lo scorso anno nel decreto Bollette abbiamo aumentato le pene per chi commettee abbiamo anche istituito la procedibilità d’ufficio, ma non è più sufficiente. Ci siamo confrontati con il ministro Nordio e in questo momento riteniamo che lo strumento più utile per cercare di combattere questo fenomeno inaccettabile è di introdurre sempre l’indi reato anche”. Così il ministro della Salute, Orazio, a margine dell’incontro con le rappresentanze degli operatori sanitari sul tema dellecontro medici e infermieri.