VIDEO | Troise carica l' Arezzo | Il campionato non ci aspetta bisogna svoltare subito

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) E’ una vigilia delicata per l’. Le due sconfitte di fila rimediate a Pesaro e Pineto richiedono una reazione immediata e un risultato pieno contro il Legnago. Emanuelelo sa e lo ha spiegato stamani in conferenza stampa, anticipando che non saranno recuperati né Chiosa (stiramento al