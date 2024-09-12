Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 16:30 (Di giovedì 12 settembre 2024) Viabilità DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANUALARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA FILE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA. PER IL TRASPORTO FERROVIAIRO, CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA PESCARA-Roma PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA A MARCELLINA. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 40 MINUTI E SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 15:30 - IT IN CHIUSURA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DELLA REGIONE LAZIO, PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE SU TUTTO IL TERRITORIO CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO è SOPPRESSA LE CORSA DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI PONZA ANZIO DELLE 17. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 12:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI SEGNALATA PIOGGIA TRA ORVIETO E FROSINONE; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA IL BIVIO PER LA A1 E IL RACCORDO ANULARE, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA PRUDENZA; E PROPRIO CON RIFERIMENTO AL MALTEMPO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATA DI OGGI, CONPRECIPITAZIONI SPARSE SU TUTTO IL TERRITORIO E POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV ROMA-FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA SAN DONATO E VALDARNO IL SERVIZIO PERMANE RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA; RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’ CON POSSIBILI DEVIAZIONI SULLA TRATTA TRA FIRENZE ROVEZZANO E VALDARNO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 11. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A12 ROMA-TARQUINIA SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 26 TRA TORRIMPETRA E CERVETERI IN DIREZIONE NORD, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; VEICOLO IN PANNE SEGNALATO ANCHE SULLA A1 FIRENZE-ROMA AL KM 524 TRA IL BIVIO PER ROMA NORD E PONZANO VERSO FIRENZE, IN QUESTO CASO UN MEZZO PESANTE; E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA: INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; VERSO LO STESSO RACCORDO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A PARTIRE DA TORRENOVA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Ponte Uccellino: in funzione il tracciato alternativo - ...strategia Atuss (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) approvata dalla Regione. ...per la riconnessione dei principali assi viari di collegamento con le frazioni e la viabilità d'area ... bologna2000
- Modena, ponte dell'Uccellino: in funzione il tracciato alternativo - ...strategia Atuss (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) approvata dalla Regione. ...per la riconnessione dei principali assi viari di collegamento con le frazioni e la viabilità d'area ... lapressa
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