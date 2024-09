Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024)DEL 12 SETTEMBREORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANUALARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA FILE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA. PER IL TRASPORTO FERROVIAIRO, CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA PESCARA-PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA A MARCELLINA. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 40 MINUTI E SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO.