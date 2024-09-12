Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 11:30 (Di giovedì 12 settembre 2024) Viabilità DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 11.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 10. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV ROMA-FIRENZE IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE ROMA CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA SAN DONATO E VALDARNO; RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’ CON POSSIBILI DEVIAZIONI SULLA TRATTA TRA FIRENZE ROVEZZANO E VALDARNO; E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA: INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO IL CENTRO INCOLONNAMENTI SULLE CONSOLARI FLAMINIA E SALARIA A PARTIRE DAL RACCORDO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 9. 30. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; E PROPRIO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA SELCIATELLA E APRILIA IN DIREZIONE ROMA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA NAVE PONZA- ANZIO PREVISTA PER LE 17. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 09:15 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DELLA CITTA’ COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASSIA BIS FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; IN CHIUSURA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DELLA REGIONE LAZIO, PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE SPARSE SU TUTTO IL TERRITORIO CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI ANZIO-PONZA DELLE 8. romadailynews
- Top e Flop, i protagonisti di giovedì 12 settembre 2024 - (Leggi qui: Coppotelli a Regione e Governo: "Se volete salvare il Lazio è ora di agire" ). È questa ... che Salvini è il ministro per Infrastutture e Viabilità della Nazione . Si deve fare perché, ... alessioporcu
- Bypass sul Candiano, Alta velocità, più alberi: la 'prima' del candidato sindaco Pd - Dalle grandi infrastrutture da pensare di concerto con la Regione dove a correre è il suo ... da qualche parte tra Faenza e Cesena, per una viabilità da adeguare a essa), fino ai servizi sociali e ... ravennaedintorni
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