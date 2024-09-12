Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 10:30 (Di giovedì 12 settembre 2024) Viabilità DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 10.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 09:45 - 30. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; E PROPRIO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA SELCIATELLA E APRILIA IN DIREZIONE ROMA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA NAVE PONZA- ANZIO PREVISTA PER LE 17. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 09:15 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 45 E PONZA ANZIO DELLE 17. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DELLA CITTA’ COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASSIA BIS FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; IN CHIUSURA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DELLA REGIONE LAZIO, PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE SPARSE SU TUTTO IL TERRITORIO CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI ANZIO-PONZA DELLE 8. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 8. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DELLA CITTA’ COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASSIA BIS FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; IN CHIUSURA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DELLA REGIONE LAZIO, PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE SPARSE SU TUTTO IL TERRITORIO CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI ANZIO-PONZA DELLE 8. romadailynews
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