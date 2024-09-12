Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 09:45 (Di giovedì 12 settembre 2024) Viabilità DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 9.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 09:15 - 30. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DELLA CITTA’ COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASSIA BIS FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; IN CHIUSURA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DELLA REGIONE LAZIO, PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE SPARSE SU TUTTO IL TERRITORIO CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI ANZIO-PONZA DELLE 8. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 08:45 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 30. 45 E PONZA ANZIO DELLE 17. VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 8. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DELLA CITTA’ COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO, QUI TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASSIA BIS FINO ALL’USCITA PER L’AURELIA; IN CHIUSURA RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DELLA REGIONE LAZIO, PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE SPARSE SU TUTTO IL TERRITORIO CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO SONO STATE SOPPRESSE LE CORSE DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI ANZIO-PONZA DELLE 8. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 7. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO IL CENTRO TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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