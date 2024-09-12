Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2024 ore 07:30 (Di giovedì 12 settembre 2024) Viabilità DEL 12 SETTEMBRE 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO IL CENTRO TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 20:30 - IT FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. ASTRALSPA. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA. VIABILITÀ DEL 11 SETTEMBRE 2024 ORE 20. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA A91 E OSTIENSE E RALLENTAMENTI TRA VIA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LABARO E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA NOMENTANA E VIA PRENESTINA INFINE, CODE SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI IN DIREZIONE CASTEL FUSANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 19:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA PONTINA CON CODE DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO VERSO LATINA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DI ROMA IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PIÙ AVANTI DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO SU VIA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO METRO A, RIAPRE LA STAZIONE OTTAVIANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 19:15 - PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE PROSEGUE LA CHIUSURA DELLE STAZIONI SPAGNA, FURIO CAMILLO E CIPRO SULL’INTERA LINEA, INOLTRE, PROSEGUE SEMPRE PER I LAVORI LA CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 21 DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Basentana, lavori: 'vigileremo sulle tempistiche' Comune di Pisticci - ... interventi che miglioreranno significativamente la sicurezza e la viabilità. Tuttavia, è ... hanno partecipato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ... noinotizie
- Quanto è importante il voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale - La Provincia ha la giurisdizione sulla viabilità di 3600 km di strade, sull'edilizia scolastica, lo ... La Regione è governata dal centro destra e nei posti di comando del Roero sono più numerosi i ... targatocn
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