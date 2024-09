Via all' iter degli espropri per la realizzazione del Parco Nord | poi il progetto esecutivo e l' affidamento dei lavori FOTO

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di giovedì 12 settembre 2024) Via al procedimento per l’o delle aree private dell’area verde destinata a diventare il “”. L’avviso, necessario prima di poter procedere all’o vero e proprio, è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Pescara dove resterà per 30 giorni.“Il proprietario e