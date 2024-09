Vela | Luna Rossa Max Sirena analizza | Siamo competitivi ma…

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024)si è conquistata, meritatamente, le semifinali della Louis Vuitton Cup grazie a un inizio di competizione esaltante che ha visto l’imbarcazione azzurra battere, anche, Team New Zealand in una gara amichevole. Sembrava tutto davvero perfetto, poi la buccia di banana contro Ineos Britannia: il team velico anglosassone è riuscito a sconfiggere il veliero italiano nello scontro diretto occupando la prima posizione della competizione e regalandosi la possibilità di scegliere l’avversario nelle semifinali (probabilmente Alinghi). Una disdetta per Maxche dovrà affrontare un round complesso per guadagnarsi l’accesso all’ultimo atto dedicato ai Challengers. Le parole di Maxdi(Credit foto – pagina FacebookPrada Pirelli Team)“Non è stata la giornata migliore per chiudere questo round robin.