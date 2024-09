Vaiolo delle scimmie | una dose di vaccino previene l' infezione nel 58% dei casi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 12 settembre 2024) IlAnkara-Bavarian Nordic (MVA-BN) , pensato per contrastare ilMpox , sembra efficace al 58 per cento nel proteggere l’organismo dall’. Questo incoraggiante risultato emerge da uno studio , pubblicato sul British Medical Journal , condotto dagli scienziati dell’ Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) , del Public Health Ontario e del MAP Centre