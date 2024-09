Vaccini farmacisti Roma | anti-pneumococco contro infezioni e antibiotico-resistenza

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) – La massima protezione vaccinale rappresenta un bene pubblico e dovrebbe essere garta in modo omogeneo a livello nazionale. Questo vale, in particolare, per la vaccinazione pediatrica delle malattie pneumococciche, che ha un impatto significativo sulla riduzione e nell'uso deglibiotici, e che potrebbe così contribuire in modo significativo alla riduzione dell'biotico-(Abr), una