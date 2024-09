Usa | Jon Bon Jovi salva donna che stava per gettarsi da ponte a Nashville

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Washington, 12 set. (Adnkronos) – Jon Bonhato unacheperda undi, convincendola a non farlo. E' successo martedì, quando il rocker di origine italianagirando un video musicale assieme alla sua band sulpedonale Seigenthaler. Dopo aver notato laaggrappata alla ringhiera, si è diretto verso di lei e ha iniziato a parlarle, poi l'ha aiutata a sollevarsi mettendola in salvo e restandole vicino fin quando si è assicurato che fosse fuori pericolo."Un ringraziamento speciale a Jon Bone al suo team per aver aiutato una", ha scritto la polizia in un post su Facebook. "Bonl'ha aiutata a convincerla a scendere dalla sporgenza sopra il fiume Cumberland per mettersi in salvo".