Usa 2024 Biden indossa un cappello di Trump scherzando con un elettore repubblicano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Divertente siparietto di Joecon un fan di Donald. Durante una visita alla stazione dei pompieri di Shanksville, in Pennsylvania, per le celebrazioni dell'11 settembre, il presidente si intrattiene con un uomo con il cappellino dia cui regala il suo cappellino presidenziale. "Me lo autografi? Ti ricordi il tuo nome?", scherza il supporter del tycoon. "No, non me lo ricordo, sono vecchio e sono lento", la replica ironica del capo della Casa Bianca. "Sei un vecchiaccio", insiste l'interlocutore, sorridendo. "Ma anche tu ne sai qualcosa a proposito dell'essere vecchio", controreplica, che aggiunge: "Mi ricorda un ragazzo con cui sono cresciuto nel quartiere". Poi nel consegnare ilfirmato aliano gli dice: "Ho bisogno di quel", indicando il copricapo con la scritta ''.