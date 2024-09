Urta con l' auto il marciapiede e cappotta paura per mamma e bimbo rimasti intrappolati

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024)a Milazzo per un incidente stradale in via Luigi Fulci. Per cause in corso di accertamento l'guidata da una donna èta dopo aver sbattuto contro il. A bordo anche un bambino rimasto fortunatamente illeso.A dare i primi soccorsi i passanti che hanno assistito