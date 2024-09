Un brutto incidente tra più auto persone intrappolate nelle lamiere | vigili del fuoco al lavoro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sono cinque lecoinvolte nello scontro avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, 12 settembre, in via Perfetti Ricasoli nel comune di Sesto Fiorentino. Sul luogo dell’stradale sono intervenute le squadre dei vigli delche hanno liberato con l’uso di cesoie e divaricatore dagli abitacoli due conducenti, un uomo e una donna, rimasti bloccati all’interno delle vetture. I due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Ripercussioni sulla viabilità. Fortunatamente nessuno dei feriti è grave. Oltre all’intervento per liberare i feriti, idelhanno anche messo in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti nell’. Le cause dell’sono ancora in corso di accertamento.