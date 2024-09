Un bando da 500mila euro per le imprese al femminile | l’assessora Pratelli ci spiega come funziona

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Made in Rome al", unonline da oggi che "mette a disposizioneperfemminili, microe piccole, che insistono in territori fragili, considerati tali in base a una serie di indicatori di disagio socio economico". Così a Fanpage.it l'assessora capitolina alla Scuola e al Lavoro, Claudia