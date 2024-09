Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale parla alle autorità di Singapore fa Francesca video inziato concerto pragmatismo una certa esaltazione del merito rischino di legittimare l’esclusione di coloro che si trovano ai margini dei benefici del Progresso nella tappa del suo 40 nell’ultima tappa del suo quarantacinquesimo viaggio apostolico il papà ho spiegato che venga prestata particolare attenzione ai poveri anziani e per tutelare la dignità dei Lavoratori migranti il sindaco di Genova Marco Bucci neo candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria ha dichiarato di essere stato convinto a scendere in campo conversazione con Giorgia Meloni dalla situazione di emergenza politica in cui versa la Liguria oltre alla conflitto e al compito in essere come primo cittadino c’era un altro a Bucci dal accettare la candidatura la ...