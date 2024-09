Ullrich e il doping l’ultima sconcertante conferma | “C’era l’accordo con gli sponsor sapevano tutto”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 settembre 2024) Janha rilasciato nuove dichiarazioni sull'utilizzo sistematico delnel mondo del ciclismo, spiegando come fosse possibile praticarlo senza ripercussioni di alcun genere: "Non ho mai avuto cause e processi perché c'era un patto con glitutto e pagavano bene"