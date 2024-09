Udinese RIECCO Kristensen | per Runjaic è il NUOVO PEREZ

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Contro il Parma l’aspetta: il difensore danese ha convinto: per il tecnico sarà decisivo L’è al lavoro per la prossima sfida di campionato contro il Parma: contro i veloci attaccanti ducaliprepara la difesa e prepara un posto da titolare a. Il difensore danese è rientrato in campo contro