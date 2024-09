Ucraina | Mosca ' sventato attentato Kiev a ponte Sebastopoli'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 set. (Adnkronos) - Agenti della direzione del Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb) per la Repubblica di Crimea ehanno arrestato un uomo che, su istruzioni dei servizi speciali ucraini, si stava preparando a far saltare in aria unferroviario a. Lo ha detto alla Tass il servizio stampa del dipartimento, aggiungendo che si tratta di "un residente di 51 anni della città di, reclutato attraverso un sistema di messaggistica online da un dipendente del servizio di sicurezza ucraino per svolgere compiti di intelligence, per raccogliere informazioni sugli obiettivi delle forze armate della Federazione Russa, nonché sulle infrastrutture dei trasporti, con l'obiettivo di commettere attacchi terroristici".