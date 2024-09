Ucraina | Cremlino ' a uso armi Occidente in Russia seguirebbe reazione di Mosca'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 set. (Adnkronos) - Il permesso di colpire il territorio russo aumenterebbe il coinvolgimento dell'nel conflitto ine comporterebbe unada parte di. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov in un'intervista al quotidiano Izvestia. "Non c'è bisogno di esagerare. Ma, naturalmente, questo aumenta significativamente il grado di coinvolgimento collettivo dell'nella guerra. Naturalmente, ciò comporterà unacorrispondente da parte della", ha avvertito Peskov, commentando le notizie secondo cui Stati Uniti e Gran Bretagna potrebbero decidere di far usare all'esercito ucraino di usare leper attacchi in profondità in