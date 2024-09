Tumori l' oncologo Ghia | Con nuove terapie controlliamo meglio neoplasie sangue

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - "Da 10-15 anni, grazie all'innovazione terapeutica e alla disponibilità di trattamenti delleematologiche, siamo in grado di prolungare il controllo della malattia per un lungo periodo di tempo, garantendo al paziente una migliore qualità di vita e una as