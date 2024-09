Trump-Harris è ‘duello’ anche di star | per chi voteranno le celebrità americane

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) – Il duello all’ultimo voto tra Donalde Kamalapassaper l’endorsement delleche, come è noto, spostano l’opinione pubblica e, almeno sulla carta, diventano testimonial fondamentali per i candidati americani. Tra i due pretendenti alla Casa Bianca, quella che sembra vincere la partita dei ‘supporters’ famosi è Kamala. Dalla sua parte moltissimi attori blasonati. A partire da Robert De Niro e Steve Buscemi, tra ledi Hollywood che hanno preso parte a ‘Paisans for Kamala’, domenica scorsa, il live streaming organizzato da italoamericani noti con la finalità raccogliere donazioni per la campagna presidenziale di-Walz.