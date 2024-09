Trofeo Ferrari Virtus sconfitta all' overtime | Brescia alza la coppa

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Germaniconquista l’VIII Edizione delRoberto, al termine di una gara ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Un passo avanti per la squadra di coach Giuseppe Poeta in vista del debutto casalingo in campionato contro Varese. Le parole di Achille Polonara a TRC –